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Gündem Ajanslar son dakika geçti! Erdoğan ve Putin'den ortak karar
Gündem

Ajanslar son dakika geçti! Erdoğan ve Putin'den ortak karar

Ajansların "son dakika" olarak duyurduğu habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:06:00 -
Ajanslar son dakika geçti! Erdoğan ve Putin'den ortak karar

Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor.

Savaşın 10. gününde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Ajansların "son dakika" olarak duyurduğu Kalın o açıklamasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın bir görüşme yapacağını ifade etti.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Ukrayna ile devam eden görüşmelerin Türkiye'de olabileceğini söylecek" dedi.

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