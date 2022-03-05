Ajanslar son dakika geçti! Erdoğan ve Putin'den ortak karar
Ajansların "son dakika" olarak duyurduğu habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak bir karar aldı.
Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor.
Savaşın 10. gününde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.
Ajansların "son dakika" olarak duyurduğu Kalın o açıklamasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın bir görüşme yapacağını ifade etti.
İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Ukrayna ile devam eden görüşmelerin Türkiye'de olabileceğini söylecek" dedi.