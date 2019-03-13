Aileler dikkat! İşte Momo'ya alınacak 8 önlem

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çocukların korku duygularından faydalanarak istismar eden "Momo Oyunu"na karşı alınacak 8 önlem açıkladı.

Ofisin çalışmasına göre, ailelere yapılan hazırlanan bilgilendirmede, hassas içerik filtrelerinin açılması, tanımadıkları ülkelerden gelen mesaj içeriklerinin kontrol edilmesi, sosyal medya hesaplarının kontrol edilmesi, ebeveyn korumasının açılması, çocuların yalnız bırakılmaması, lisanslı ve güvenilir internet erişimi sağlayıcılarıın kullanılması, sosyal medyaüzerinden gelen oyun davetlerinin kabul edilmemesi, kaynağı bilinmeyen bilgilerin paylaşılmaması tavsiyelerinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi son dönem gündemde olan Momo Oyunu'na ilişkin "Momo: Dijital İstismar Girişimi" adlı bilgilendirme hazırladı. 8 önerinin yer aldığı bilgilendirme şöyle:

Filtreleri etkinleştirin: Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerili sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu filtrelerin açık olmasına dikkat edin.

Mesajlara dikkat: Tanımadığını kişilerden ve özellikle Japonya (+81), Kolombiya (+52) ve Meksika (+57) ülkelerinden gelen mesaj isteklerini kabul etmeyin. Çocuklarınızı bu mesajlar hakkında bilgilendirin.

Sosyal Medyaya dikkat: Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Sık kullanılan sosyal medya platformlarında tanımadıkları kişiler ve anonim hesaplar ile iletişimde olmasını engelleyin.

Ebeveyn koruması kullanın: Çocuklarınızın kullandığı internet erişimi olan tüm cihazlarınızda ebeveyn koruması kullanın gezinme geçmişini saklayarak periyodik olarak kontrol edin.

Çocukları yalnız bırakmayın: Çocuklarınız internette yaptığı aramalar sonucunda birçok zararlı içerik ile karşılaşabilirler. Daima kontrollü bir internet gezintisi hedefleyin.

Güvenilir kaynaklar kullanın: Daima lisanslı ve güvenilir kaynaklardan internet erişimi sağlayın. Sosyal medyada karşılaştığınız reklam bağlantılarına tıklarken dikkat edin.

Oyun davetlerini görmezden gelin: Sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerini geri çevirin. Çocuklarınızın internet ortamında oynadığı oyunlardaki arkadaşlık edinimlerini kontrol edin.

Paylaşım yapmayın: Özellikle bu şekilde ortaya çıkan siber zorbalıklarda insan faktörü çok önemlidir. Asılsız haberler ile insanları suistimal etmeyin. Kaynağını bilmediğini haberleri paylaşarak meşrulaşmasına destek olmayın.