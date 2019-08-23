Aileler çocukları ile birlikte eğleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulundurduğu Erikçe Macera Parkı’nda aileler ile çocukları birlikte eğlendiriyor.

Hayat şartlarının değişmesi ve teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte unutulan ailevi değerleri doğal ortamlarda yaşatmayı amaçlayan bu etkinlikte; aile hayatına daha güçlü daha dinamik yapı kazandırmak adına kamp alanlarında ebeveynler ile çocukları birlikte eğlendiriyor. 9-14 yaş aralığında çocuklar ile aileleri Gençlik Kamp Eğitim Merkezlerinde ağırlanmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi ve Erikçe Macera Parkı’nda 3 gün sürecek olan programda, aileler çadır ortamında veya bungalov evlerde konaklıyor.

Kampın en önemli şartlarından olan elektronik cihazların (telefon, laptop, tablet, akıllı saat) alana alınmadığını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, “Dış dünyadan uzaklaşarak daha amacımıza uygun faaliyetler gerçekleştirilmiş oluyoruz. Her tesisin yapısına göre ailelerimiz çeşitli kamp etkinlikleri “Bisiklet, Kargonet, Yüksek Aktivite, QR Kod Gezisi, Stafet, Alçak Element, Okçuluk, Oryantiring Yarışı” ve zeka oyunları ile keyifli dakikalar yaşıyorlar. Ailelerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri için tiyatro/üretici drama aktiviteleri de programa dahil ediliyor” dedi.

Aile içi eğitim semineri de düzenleyerek günümüzde gerçekleşen birçok ailevi sorunlara da ışık tuttuklarını ifade eden Efiloğlu, kamp sonunda tüm kamp personelleri ve katılımcılarla beraber Erikçe Macera Parkı’nda kamp ateşi eşliğinde müzik dinletisi yaptıklarını belirtti.

Efiloğlu, “Geri dönüşler alınarak ilk defa bu yıl öğretmen ebeveynleri de dahil ettiğimiz etkinliğimizde daha mutlu daha güçlü birbirine sıkıca kenetlenmiş bir şehir hayal etmekteyiz. Bu amaçla bu tür etkinlere devam etmeyi planlamaktayız” dedi.