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Kadın - Aile Ailede Mahremiyet ve Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar
Kadın - Aile

Ailede Mahremiyet ve Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar

Kütahya’da "Ailede Mahremiyet ve Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:16:00 -
Ailede Mahremiyet ve Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar

Kütahya İl Müftülüğü tarafından silah altındaki erbaş ve erlere “Ailede Mahremiyet ve Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar” konusunda seminer verildiği bildirildi.

İl Müftülüğünce Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Hiz. ve Mhf.Bl.K.lığı ve J.Asyş.Komd. Bölük Komutanlığı emrinde görev yapan erbaş ve erlere “Ailede Mahremiyet ve Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar” konulu seminer verildi.

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