  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Suikaste uğrayan Trump'tan açıklama: Dört gözle bekliyorum!

Euro 2024’ün yıldız ismi ile ilgili Galatasaray çok net konuştu! Yer yerinden oynayacak: Müthiş gelişmeyi ilan ettiler…

Yunan donanması perişan halde! Son sayıları paylaştılar

Bakan Fidan'dan 'Suriye ile normalleşme' değerlendirmesi!

Bilirkişi raporu! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve 51 ile uyarı!

Son dakika! KPSS soru ve cevapları açıklandı

Raporun detaylarına ulaşıldı! Elektrik akımı faciasının altından CHP'li belediye çıktı

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Kabulca ve kaplıca ismiyle biliniyor! 12 bin yıllık geçmişi var

İyice zıvanadan çıktılar! Onursuz ib..lerden yine taşkınlık
Gündem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş'tan "15 Temmuz" mesajı
Gündem

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş'tan "15 Temmuz" mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 06:27:00 -
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş'tan "15 Temmuz" mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz’un ruhunu bu topraklarda her daim diri tutacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Milletin Zaferi"ni nesilden nesile aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir hilal uğruna canlarını feda etmekten çekinmeden hain FETÖ’nün darbe teşebbüsünü göğsünde durduran kahramanlarımızı da o karanlık gecenin nasıl aydınlığa döndüğünü de unutmadık, unutmayacağız.

15 Temmuz’un ruhunu bu topraklarda her daim diri tutacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi liderliğindeki 'Milletin Zaferi'ni nesilden nesile aktaracağız.

Demokrasimize ve milli birliğimize kasteden hain darbe girişiminin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23