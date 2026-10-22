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Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘İyilik Var’ projesinin yeni durağı Kemaliye oldu
Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘İyilik Var’ projesinin yeni durağı Kemaliye oldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘İyilik Var’ projesinin yeni durağı Kemaliye oldu

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ‘İyilik Var’ projesi kapsamında gezi programı çerçevesinde ilçemize gelen Kemah Huzurevi sakinlerini Kemaliye Belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “İyilik Var” projesi kapsamında organize edilen gezi programının adresi bu kez Erzincan’ın Kemaliye ilçesi oldu.

İlçeye gelen Kemah Huzurevi sakinlerini Kemaliye Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyle:

“Kıymetli büyüklerimizle bir araya gelerek sohbet ettik, güzel anılar paylaştık. Büyüklerimizin yüzündeki tebessümün, gönüllerindeki huzurun ve mutluluğun her şeyden daha kıymetli olduğuna inanıyorum.

İyiliğin, sevginin ve dayanışmanın paylaştıkça çoğaldığını biliyor; büyüklerimizi her zaman baş tacı ediyoruz.

Nazik ziyaretleri için tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.

Çünkü iyilik var, sevgi var, gönülden gönüle kurulan köprüler var!”

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