Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin yeni personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

BAKANLIKTAN 3 BİN PERSONEL ALIM MÜJDESİ

Bakan Göktaş, Bakanlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alınacağının müjdesini verdi. Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

PERSONEL ALIMI İLANI RESMİYET KAZANDI

Personel alım ilanı, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Başvuru Tarihleri: Başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru Şekli: Adaylar, başvuru işlemlerini Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ($https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim$) adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapabilecekler.

Adayların, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını Resmi Gazete’de yayımlanan ilandan detaylı olarak incelemeleri gerekmektedir.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILIYOR

Bakan Göktaş ayrıca, kadın çalışanlar için doğum ve babalık izinleriyle ilgili önemli bir yasal düzenleme çalışmasının gündemde olduğunu bildirdi: