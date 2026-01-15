Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvuruları 15-26 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı.
Bakan Göktaş, “Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı” dedi.
Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek.