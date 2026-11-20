Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (Dünya ÇAKOP) tarafından 2026 Aile Yılı kapsamında düzenlenen “Başarılı Aile ve Gazze” temalı kısa film yarışmasının ödül töreni, 21 Kasım Cumartesi günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden katılımın sağlandığı yarışmada 8 film ödüle layık görüldü.



2026 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (Dünya ÇAKOP), aile değerlerine dikkat çekmek, toplumsal sorunlara sanat yoluyla farkındalık oluşturmak ve çocuklarla gençlerin teknolojiyi bilinçli ve üretken kullanmalarını teşvik etmek amacıyla Türkiye genelinde kısa film yarışması düzenledi.

“Başarılı Aile ve Gazze” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, farklı şehirlerden katılan eserler arasından 8 film ödül almaya hak kazandı. Ödüllü filmlerin 7’si başarılı aile öykülerini konu alırken, bir film ise Gazze’de yaşanan soykırımı gerçek yaşam hikâyesi üzerinden beyaz perdeye taşıyor.

YEDİ ŞEHİRDEN SEKİZ ÖDÜLLÜ FİLM

Diyarbakır, Van, Sakarya, Giresun, Adana, İstanbul ve Ankara’dan katılan filmler; aile bağları, toplumsal dayanışma, eğitimde fırsat eşitliği, akran zorbalığı, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı, sosyal sorumluluk ve evrensel barış gibi önemli konuları ele alıyor.

Yarışmada ödüle layık görülen filmler arasında Van’dan “Frekans”, İstanbul’dan “Engelsiz Pedal” ve “Yitik Zamanın İzinde”, Sakarya’dan “Aynı Kafes”, Diyarbakır’dan “Gökyüzüne Açılan Kapı: Elif’in Yükselişi”, Adana’dan “Akran Zorbalığı: İpek”, Giresun’dan “Ders Hayat Bilgisi” ve Ankara’dan “Picasso Muhammed” yer alıyor.

ÖDÜLLÜ FİLMLER İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Yarışmanın ödül töreni ve özel film gösterimleri, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00-17.30 arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi Aşık Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.



Açılış konuşmalarıyla başlayacak programda, ödül alan 8 kısa film üç ayrı oturumda izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin ardından farklı kategorilerde ödüle layık görülen eserlerin ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

ÇOCUKLAR DİJİTAL DÜNYANIN TÜKETİCİSİ DEĞİL, ÜRETİCİSİ OLMALI

Dünya ÇAKOP tarafından düzenlenen yarışmayla çocukların ve gençlerin dijital dünyanın yalnızca tüketicisi olmaktan çıkarak bilinçli, sorumlu ve üretken bireyler hâline gelmeleri hedefleniyor.



Dijital bağımlılık, kontrolsüz ekran kullanımı, zararlı içeriklere maruz kalma ve siber zorbalık gibi risklere dikkat çekmeyi amaçlayan organizasyon, teknolojinin yaratıcı düşünme, kendini ifade etme ve toplumsal sorunlara çözüm üretme amacıyla kullanılmasını teşvik ediyor.



Sinema aracılığıyla çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri, ekip çalışması deneyimi kazanmaları ve toplumsal meselelere karşı duyarlılık oluşturmalarının önemine dikkat çekilen etkinlikte, ailelerin de çocukların teknolojiyle ne kadar zaman geçirdiğinin yanı sıra bu süreçte ne öğrendiklerine ve ne ürettiklerine odaklanmaları gerektiği vurgulanıyor.



Dünya ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk imzasıyla yayımlanan basın bülteninde, çocukların güvenle büyüdüğü, aile bağlarının güçlendiği ve teknolojinin insanlığın yararına kullanıldığı bir gelecek için sanat, eğitim ve dijital üretimin bir araya getirilmesinin önemine işaret edildi.



Aile değerlerini güçlendirmeyi, toplumsal farkındalığa katkı sunmayı ve geleceğin bilinçli nesillerinin yetişmesine destek olmayı amaçlayan ödül töreninde, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen başarılı eserler izleyiciyle buluşacak.

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