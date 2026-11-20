Ball, “Konuştuğunuz kişi doktorun kim olacağını size söyleyemiyorsa bu bir alarm işaretidir çünkü lisanssız ve hesap vermek zorunda olmayan bir doktoru dışarıdan getiriyor olabilirler,” diyor. “Bir kliniğin önünde doktor yerine bir satış görevlisi varsa çok dikkatli olun.” D’Souza da ameliyatı gerçekleştirecek cerrahla, operasyon günü geldiğinizde ilk kez tanışmak yerine önceden görüşmeniz gerektiğini ekliyor. Her aşamayı kimin yaptığını sorun Teknisyenlerin ve saç ekimi cerrahi asistanlarının önemli bir rolü var ancak bu, kesileri onların yapması gerektiği anlamına gelmiyor. D’Souza, greftlerin hazırlanmasına ve sınıflandırılmasına yardımcı olabileceklerini, ayrıca önceden açılmış kesilere greftleri yerleştirebileceklerini açıklıyor. “Deride herhangi bir kesi yapmamalılar,” diyor. Alıcı bölgedeki kesiler ile hem FUT hem de FUE’de donör bölgeden greftlerin alınması dahil olmak üzere cerrahi aşamaları cerrah gerçekleştirmeli. İşlemin her bölümünü kimin yapacağını özellikle sorun ve operasyon günü de bunun gerçekten böyle olduğundan emin olun. Nitelikleri ve kayıtları kontrol edin Nitelikleri ve saç ekimi deneyimi açıkça belirtilmiş bir doktor arayın ve General Medical Council kaydını ve çalışma lisansını kontrol edin. Düşündüğünüz işlemdeki deneyiminin yanı sıra BAHRS üyeliğini de kontrol edebilirsiniz. İngiltere’de ameliyat olacaksanız hem klinik hem de ameliyatın yapıldığı yer Care Quality Commission’a kayıtlı olmalı. BAHRS’nin hasta bilgilendirme bölümü, randevu almadan önce neleri kontrol etmeniz ve hangi soruları sormanız gerektiğini açıklıyor. Sonuçlarına dikkatlice bakın Ball, “Size başka bir şirkete ait olabilecek çok sayıda güzel fotoğraf gösterilebilir,” diyor. “Saç çizgisinin yumuşaklığını göremediğiniz, biraz bulanık, kötü ışıklandırılmış ve kişinin saçında ürün bulunan görüntüler değil, gerçekten ayrıntılı fotoğraflar görmek istersiniz. Bir kliniğin gerçekten dürüst fotoğraf veya video kanıtları sunmasını beklersiniz.” Eski hastalarla konuşun Bazı klinikler sizi daha önce tedavi ettikleri kişilerle görüştürebilir. Bağımsız deneyimler de iyileşme sürecini anlamanıza yardımcı olabilir ancak başka birinin iyi sonuç alması sizin de aynı sonucu alacağınızı garanti etmez. Moda dünyasında halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Edward Lemont, Wayne Rooney’nin saç ekimini gerçekleştiren Harley Street Hair Clinic ile iletişime geçmişti. Tanınmış bir isim dikkatinizi çekebilir ancak aynı kontrolleri yine de yapmanız gerekir. Sonrasında ne olacağını netleştirin Endişelendiğiniz bir durumda kiminle iletişime geçeceksiniz? Hangi takip randevuları dahil? Sonuçtan memnun kalmazsanız ne olacak? D’Souza’ya göre hastalara ameliyat sonrası endişeleri için iletişim bilgileri verilmeli ve ilerlemelerini kontrol etmek için rutin takip randevuları yapılmalı. Bu bilgileri randevu almadan önce öğrenin. Karaborsa saç ekimi kliniklerinin riskleri neler? D’Souza, “sınırsız” sayıda greft vaat eden her şey dahil paketlere kapılmamanız konusunda uyarıyor. Sahip olduğunuz donör saç miktarı sınırlı ve bugün daha fazlasını kullanmak gelecekteki seçeneklerinizi etkileyebilir. Fiyat teklifinde daha yüksek bir greft sayısı olması otomatik olarak daha iyi bir sonuç anlamına gelmiyor. Dikkat çektiği sorunlardan biri aşırı greft alımı. Bu durumda donör bölgeden çok fazla greft çıkarılıyor ve bölge seyrek ve izli görünebiliyor. Diğer olası sorunlar arasında kötü tasarlanmış saç çizgileri, yetersiz yoğunluk ve saçların doğal olmayan açılarla uzaması bulunuyor. “Düzeltme vakaları giderek daha yaygın hale geliyor ancak bunlar çok zorlayıcı olabiliyor ve çoğu zaman aşamalı şekilde birden fazla ameliyat gerektiriyor,” diyor D’Souza. Hayal kırıklığı yaratan bir saç ekimini düzeltmek, yalnızca bir tane daha saç ekimi randevusu almak kadar basit olmayabilir. Daha fazla bilgi için ISHRS’nin Fight the Fight kampanyası, riskleri ve saç ekimi düşünen kişilerin sorması gereken soruları açıklıyor. Saç ekimi ameliyatı sırasında ne oluyor? Lemont işleminden önce birkaç konsültasyona girdi ve bu görüşmeler sırasında donör bölgesinin gücü ve yoğunluğu kontrol edildi. “Doktorum iki güne yayılan ve günde sekiz saat süren bir işlemle 2.000 greft ekilmesini önerdi,” diyor. “Büyük gün başımın tıraş edilmesiyle başladı ve bu da saç ekimine ne kadar ihtiyacım olduğunu doğruladı.” Saç derisi temizlenip lokal anestezi uygulandıktan sonra işlem başladı. “Dört saatlik bir süreçte 1.000 saç çıkarıldıktan sonra doktor kalan dört saati saçları başımın ön tarafındaki kel bölgelere yerleştirerek geçirdi. İkinci gün de aynı süreç tekrarlandı.” Bu onun deneyimi ve herkes için geçerli bir zaman çizelgesi değil. İşlemin süresi, seans sayısı ve tıraş gereklilikleri kullanılan tekniğe ve tedavi planına bağlı. Cerrahınız, kliniğe gelmeden önce sizin işleminizin neleri kapsayacağını açıklamalı. Saç ekimi sonrası bakım nasıl oluyor? İyileşmek için kendinize zaman tanıyın Lemont saç ekiminden sonra iki hafta izin aldı. Cerrahınız size ne kadar dinlenmeniz gerektiğini ve egzersize ya da normal rutininize ne zaman dönebileceğinizi söylemeli. NHS’ye göre hastaların bir ila iki hafta işe ara vermesi gerekebilir ve greftlerin özellikle ilk iki hafta boyunca dikkatle korunması gerekir. Kliniğinizin talimatlarına uyun Greftleri nasıl koruyacağınız, sprey kullanıp kullanmayacağınız ve saçınızı ne zaman ve nasıl yıkayacağınız size anlatılacak. Bu talimatlar sizin işleminize özel olmalı. Lemont’un rutini serum fizyolojik sprey ve bebek şampuanıyla yıkamayı içeriyordu ancak kendi talimatlarınızı uygulamak yerine başka bir hastanın programını kopyalamayın. Uyumayı kolaylaştırın Lemont, “Dik ya da bir tarafıma yatmam tavsiye edildiği için uyumak zordu,” diyor. “İçeriden bir tüyo: Bir seyahat yastığı alın.” Cerrahınıza hangi pozisyonda ve ne kadar süre uyumanızı tavsiye ettiğini sorun. Devam eden tedaviyi konuşun Saç ekimi, mevcut saçlarınızın daha fazla dökülmesini durdurmaz. Saç ekimi cerrahı Dr Mark Tam, “Saç derinizin üst kısmındaki kendi saçlarınızın çoğunu kaybetmediyseniz ilaçlar genellikle sahip olduğunuz saçların kalınlaşmasına ve korunmasına yardımcı olur,” diyor. Herhangi bir ilacın faydalarını, risklerini ve sizin için uygun olup olmadığını sağlık uzmanınızla konuşun. Kimi arayacağınızı bilin Şiddetli ağrı veya beklenmedik belirtiler yaşıyorsanız planlanmış kontrol randevunuzu beklemeyin. Kliniğinizle hemen iletişime geçin. D’Souza’ya göre ameliyatınızla ilgili endişelerde ilk başvuracağınız yer klinik olmalı. Sorunlarınız çözülmüyorsa BAHRS de ek tavsiye sunabilir. Sonuçlar “İlk günden itibaren sonucu hemen gördüm,” diyor Lemont. Ancak başlangıçtaki bu görünüm nihai sonuç değil. Ekilen saçlar genellikle birkaç hafta sonra dökülür ve ardından yeni saçlar çıkmaya başlar. Bu yüzden kliniği terk ettiğiniz andaki görünümün aynısını korumasını beklemeyin. “Ekilen saçlarınızın uzamaya başlaması birkaç ay sürecek,” diyor Tam. “Sonuçların olgunlaşması genellikle 12 ila 18 ay sürüyor.” Cerrahınız her aşamada ne beklemeniz gerektiğini açıklamalı ve takip randevularınızda sürecin nasıl ilerlediğini konuşmanız için size fırsat vermeli.: Kaynak: gq.