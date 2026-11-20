Sebahattin Ayan İstanbul

Baba parasıyla aldığı sahte diplomayla bir yerlere gelmeye çalışan YP’li Ekrem İmamoğlu’nu üzecek bir haber de Danıştay’dan geldi. Danıştay 8. Dairesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nden şaibeli bir şekilde İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne yatay geçiş yapan yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik iptal kararını esastan inceledi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin davanın reddine hükmetmesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin istinaf başvurusunu reddetmesinin ardından İmamoğlu’nun avukatları tarafından 17 Haziran 2026 tarihinde Danıştay’a taşınan dosyada temyiz talebini esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, başvuruyu reddederek, diploma iptali kararını hukuken kesinleştirdi. Danıştay 8. Dairesi’nin söz konusu kararıyla birlikte Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi’nden geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilik kaydı ile lisans diplomasının bir hükmü kalmadı ve kendisini Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olarak lanse eden Ekrem İmamoğlu’nun lise mezunu olduğu tescillendi.

EKREM ARTIK LİSELİ

Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan hukukçular, Danıştay’ın verdiği kararın diploma davasının hukuki boyutunu ortaya koyduğunu belirterek, sürecin siyasi değil, tamamen hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hukukçular, kararın kesinleşmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiğini ve artık lise mezunu olduğu için cumhurbaşkanı adaylığı şansını kaybettiğine dikkat çekti.

İMAMOĞLU YAPTIĞI EYLEMLERİN SONUCUNU ÇEKİYOR

Açılan söz konusu davaların siyasi değil hukuki olduğunu belirten AK Parti 23. Dönem Konya Milletvekili Av. Hüsnü Tuna, “Bu sadece Ekrem İmamoğlu’na has bir şey değil. Netice itibarıyla suç işleyen ya da herhangi bir suça karışmış olan bir kişi hakkında, o suçla ilgili mahkeme kararı çıktığı zaman, hüküm kesinleşince eğer mahkûm olmuşsa, mahkûmiyetin sonuçlarına katlanmak zorunda. Dolayısıyla burada siyasi olarak nitelendirilebilecek bir şey yok. Bu kişi, sahte evrak kullanarak diploma almış. Bu da mahkeme kararıyla sabit oldu. Dolayısıyla burada, “Mahkemeler siyaseten hareket ediyor” ya da “İktidar siyaseten bu işi götürüyor” şeklindeki iddialar boşa çıkmış oldu. Böyle bir durumun algı oluşturmaya yönelik olduğu ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nun yalnızca diploma sahteciliğiyle ilgili davası da yok. İmamoğlu’na önceki gün farklı bir davadan da siyasi yasak cezası verildi. Karar kesinleşirse bu da aynı zamanda siyasi faaliyet yürütmesine engel teşkil edecek bir karar olacak.

Tabii ki bu karar kesinleşince hüküm ifade edecek. Ancak netice itibarıyla açılan bu davalar siyaseten açılmış davalar değil, belirli eylemlere ilişkin iddialar doğrultusunda açılmış davalardır. Netice itibarıyla diploma davasında, diplomanın sahteliği Danıştay kararıyla sabit olmuş ve karar kesinleşmiş oluyor. Onun için burada siyasete ya da muhalif partilere atfedilecek herhangi bir durum söz konusu değil.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı eylemlerin sonucunda, kendi eylemleriyle siyasi açıdan kendi önünü tıkamış oldu. Yoksa bunda kimsenin bir kastı da dahli de yok. Onun için bu konuda algı oluşturmaya yönelik söylemler de çökmüş oldu” ifadelerini kullandı.

SİYASİ MAĞDURİYET EDEBİYATININ ARKASINA SAKLANMASINLAR

Ekrem İmamoğlu ve tayfasının algıyla gerçekleri eğip bükerek mağduriyet oluşturduğuna değinen Av. Fatih Beder, “Dün Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı çıkıp bunu siyasi operasyon olarak nitelendirenler, bugün Danıştay’ın kararı karşısında hangi bahaneye sığınacaklar? Yerel mahkemelerin ardından Danıştay 8. Dairesi’nin de temyiz talebini reddetmesiyle diploma iptaline ilişkin karar hukuken kesinleşmiştir.

Artık siyasi mağduriyet edebiyatının arkasına saklanmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Yıllardır demokrasi, hukuk ve liyakat nutukları atanların, konu kendi siyasi figürleri olunca hukuku yok sayması büyük bir samimiyetsizlik örneğidir. İşlerine gelmeyen her kararı siyasi operasyon olarak yaftalayanlar, bugün yargının kararı karşısında kendi çelişkileriyle yüzleşmek zorundadır. Mesele yalnızca bir diploma meselesi değildir.

Mesele, hak etmediği bir makamı tartışmalı bir akademik geçmişin üzerine inşa etmeye çalışan bir siyasi anlayışın güvenilirliğidir. Bir diploma tartışmasında dahi hukuki gerçeklerle yüzleşemeyenlerin, ülkeyi yönetme iddiasında bulunurken millete hangi güveni verecekleri ortadadır. Dün siyasi operasyon dedikleri karar, bugün yargı sürecinden geçerek kesinleşmiştir. Hukuku kendi siyasi çıkarlarına göre eğip bükmeye alışanlar şunu iyi bilsin: Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Algıyla gerçekleri örtemez, mağduriyet söylemiyle hesap vermekten kaçamazsınız. Millet kimin ne söylediğini de, gerçekler ortaya çıktığında kimin nasıl sustuğunu da görüyor” dedi.

Yeni bir “Ekremci” fay hattı ortaya çıkabilir

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin kesinleşmesiyle ve devam eden diğer davalardan alacağı cezalar neticesinde Yeni Parti’de liderlik kavgalarının da başlayacağını kaydeden Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Av. Yurdal Kılıçer, “Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasının iptaline karşı açtığı davada hukuki süreç sonuçlandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin ret kararı ve Bölge İdare Mahkemesi’nin istinafı reddetmesinin ardından dosyanın taşındığı Danıştay 8. Dairesi de kararını verdi.

İmamoğlu’nun avukatlarının yaptığı temyiz itirazı reddedilerek, diploma iptali kararı hukuken kesinleşti. Bu kararla İmamoğlu’nun artık bir lise mezunu olduğu kesinleşti. Yasal olarak cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için üniversite mezunu olma şartı bulunuyor. Ayrıca devam eden ceza davaları kesinleştiğinde siyasi yasaklı hâle gelecek. Bu hâliyle Yeni Parti’de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması ve yarışı başlayacak diye düşünüyorum. Hele hele bu cezalar da kesinleşirse ve siyasi yasaklı hâle gelirse, cumhurbaşkanlığı adaylığının dışında Yeni Parti’de liderlik ve genel başkanlık yarışı da başlayacak.

Nitekim geçtiğimiz günlerde yapılan Yeni Parti kurultayında, İmamoğlu çevresinden gelen bazı isimlerin PM dışında kalması tesadüf olarak okunamaz. Çünkü Yeni Parti siyasetinde artık iki ayrı siyasi ağırlık merkezi tartışılıyor: Bir tarafta Özgür Özel yönetimi, diğer tarafta İmamoğlu üzerinden şekillenen siyasi kadro ve gelecek hesabı. Kurultay, Özel’in elini güçlendirdi. Özel’in parti üzerindeki hâkimiyeti güçlendikçe İmamoğlu’nun siyasi geleceği daha fazla tartışılacak.

İmamoğlu’nun siyasi geleceği tartışıldıkça da onunla birlikte hareket eden kadroların pozisyonu yeniden şekillenecek. Yeni Parti içerisinde yeni bir ‘Ekremci’ fay hattı ortaya çıkabilir. Bu fay hattının kırılma noktası ise yalnızca PM olmayacaktır. Belediyeler, Meclis grubu, örgütler ve 2028 adaylığı tartışmaları yeni cepheler oluşturabilir” şeklinde konuştu.