Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında fon vurgunu soruşturmasına ilişkin önemli bilgiler aktardı. Soruşturma kapsamında gündeme gelen milyarlarca liralık meblağları tek tek sıralayan Hakan, "Fon vurgununda en çok götürenler listesini açıklıyorum" diyerek listenin ilk dört sırasını okuyucularıyla paylaştı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısında yer verdiği o isimler ve rakamlar:

1 NUMARA: SERDAR TURHAN – 33,4 MİLYAR LİRA

"Bu arkadaş, Pusula ve Katılımevim’le bağlantılı bir iş insanı ve yöneticiymiş. Öyle böyle değil, çok büyük vurgun yapmış. Dile kolay, 33 milyar küsur. Şu anda tutuklu."

2 NUMARA: TERA YATIRIM – 14 MİLYAR LİRA

"Tera’yı bilmeyen kalmadı artık. Başrol oyuncusu: Emre Tezmen. Şu anda tutuklu."

3 NUMARA: CİHAN SÜTŞURUP / MELİS SANDAL – 10,2 MİLYAR LİRA

"Melis Sandal, bu paranın 1.4 milyarını iade etti. 4.3 milyara mahkeme kararıyla el konuldu. 4.5 milyar lira ise hâlâ ellerinde. Cihan Bey ve Melis Hanım firari durumda."

4 NUMARA: MUHAMMET YARİZ – 7,4 MİLYAR LİRA

"Pusula var ya Pusula. İşte onun portföy başkanı bu arkadaş. 29 ya da 30 yaşındaymış. Genç yaşta acayip vurmuş yani. Şu anda tutuklu."

Sadece ilk dört sıranın toplamı 65 milyar lira!

Ahmet Hakan'ın açıkladığı listedeki rakamlar toplandığında 65 milyar liralık devasa bir meblağ ortaya çıkıyor. Hakan'ın aktardığı bilgilere göre listenin zirvesinde yer alan Serdar Turhan'a ilişkin rakam ise diğer üç sıranın toplamını dahi geride bırakıyor.