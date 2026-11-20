HABER MERKEZİ

Taksim Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi yangın yerinde çevirmeye çalışan Gezici vandallara her türlü desteği veren İmamoğlu ve avanesinin çevreci maskesi düşüyor. İstanbul’un yeşil alanlarını artırma yalanıyla göreve gelen ve ilk iş olarak dikey bahçeleri söken, İstanbul’un tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Beşiktaş-Ortaköy hattındaki Çırağan Caddesi’nde bulunan 112 adet asırlık ağacı katleden İBB, şimdi de palmiye ağaçlarını kesiyor. Kuraklığa ve susuzluğa dayanıklı olan, toprak konusunda seçici olmayan, fazla bakım istemeyen ve uzun ömürlü oluşuyla bilinen palmiyelere bile bakmayı beceremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından Pendik sahilindeki palmiye ağaçları teker teker katlediliyor.

SÖZDE ÇEVRECİLERDEN TIK YOK

Ağaçların, iş bilmez İBB yönetimi tarafından zamanında feromon tuzakları kurulup budama işlemleri yapılmadığı ve koruyucu ilaçlama ihmal edildiği için bulaşan kırmızı palmiye böcekleri yüzünden kesildiği belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekiplerinin motorlu testerelerle ağaçları kesmesine tepki gösteren vatandaşlar, kesimle ilgili bilimsel raporların açıklanmasını isterken, kıyıma ses çıkarmayan sözde çevrecilerin ikiyüzlü tutumuna isyan ediyor.