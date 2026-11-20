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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası siyasetteki görünürlüğü, diplomatik temasları ve dünya liderleriyle yürüttüğü ilişkilerle küresel gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda da Kosova'nın Prizren kentinde yaşayan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Aliye İzzet Begoviç, Adem İdriz Hocaefendilerin yakın dostu ve Türkiye sevdalısı Hacı İlyas Uka da her fırsatta Recep Tayyip Erdoğan sevgisini dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Kosova’ya bir ziyaret gerçekleştiren Akit TV program yapımcısı ve mimar Yasemin Turan, Hacı İlyas Uka ile bir araya gelerek gerçekleştirdiği söyleşiden dikkat çeken bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasındaki rolüne dikkat çeken Uka, Erdoğan’ın kararlılığını ve cesaretini övgü dolu sözlerle anlattı. Erdoğan’a yönelik sevgisini samimi ifadelerle dile getiren Uka, “Yürek lazım, Tayyip’te 10 ton yürek var elhamdülillah. Elhamdülillah seviyorum. Allah Türkiye’mizi korusun. Allah size de uzun ömür versin” sözleriyle duygularını ifade etti.