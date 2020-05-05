Aile ve Çalışma Bakanlığından "başörtülü oldukları için işten çıkarıldılar" iddialarına açıklama:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olunacağını ve hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.

Bakanlık, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunun bilindiği aktarılan açıklamada, "Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.



