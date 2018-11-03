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Aile şirketleri likidite için halka açılmalı

6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde konuşma yapan Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, aile şirketlerinin başarılı olmaları için likidite sağlayabilmeleri gerektiğini belirtti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:39
Aile şirketleri likidite için halka açılmalı

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, aile şirketlerinin başarılı olmaları için likidite sağlayabilmeleri gerektiğini belirterek, “Bu anlamda Sabancı Topluluğu bir örnek. Topluluğa ait iki şirket halka açık” dedi.

6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde ‘Nesilden Nesile Girişimcilik’ başlıklı bir konuşma yapan Sabancı, aile fertlerinin şirkette çalışma zorunluluğu olmadığına işaret etti. Müstakil bireyler yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Sabancı, “Artık kendi ayakları üzerinde duran, ne istediğini bilen, bir yerde iş yapabilen insanlara ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Aile şirketlerinin anayasası olması gerektiğinin altını çizen Sabancı, “Bu metinde yer alan kurallar istisnasız uygulanmalı, herkese eşit muamelede bulunulmalı” uyarısını yaptı.

İSO 500’e de damga vurdular

İrili ufaklı firma temsilcilerinin yoğun ilgisine sahne olan zirvenin organizatörü Aile İşletmeleri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü ise 563 üyelerinin bulunduğuna dikkat çekti. Öğücü, 43 aile şirketinin İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500’de yer almayı başardığını ve bilançoları ile takdir topladığını dile getirdi.

Aile ve işletmeleri arasındaki dengenin sağlanması ve sürdürülebilmesinin önemini vurgulayan Öğücü, şöyle konuştu: “Yeni nesilleri anlamak, insanın doğasını anlamaktan geçiyor. Yeni nesillerin geçmiş nesillerden farkı, kendi becerilerini geliştirmek, toplumun saygısını kazanmak ve daha önemlisi yaptığı işle kendi değerleri arasında anlam ilişkisi aramasıdır.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:39
  1. Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı
  2. 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi
  3. Nesilden Nesile Girişimcilik
  4. Aile İşletmeleri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü
  5. İstanbul Sanayi Odası (İSO)

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