Aile şaşkına döndü! Kemal Sunal ismi ile bunu da yaptılar

Kemal Sunal, uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında yaşama veda etmişti.Kemal Sunal'ın çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal, hayatının şokunu yaşadı. Soluğu savcılıkta alan Ali Sunal, dava açtı.

Ali Sunal, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan, çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi oldu. Ali Sunal "Bu isimde bir amcamız yok. Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" diyerek dava açtı.

Kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal, 2 yıl önce Düzce'de 'Cennet Kuşları' adlı bir film çekti. Filmde köy halkına da rol veren Sunal, iddiaya göre rol verdiği esnafa emekleri karşılığı para verecekti ancak para vermek bir yana, fatura kesip köy halkını yapım şirketine borçlu göstererek dolandırdı.

Yaşananların kamuoyuna yansımasının ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, "Bizim bu isimde amcamız yok. Babam üzerinden bu tip olayların yapılması bizi derinden üzüyor" açıklamasını yaptı.

Bu açıklama sonrası kendisine Halit Sunal tarafından "Benim hakkımda bir daha konuşma son uyarım", "Beni kimse durduramaz, kanala çıkarım, Türkiye yüzünüze tükürür" şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, savcılığa başvurdu.

Babasının adının dolandırıcılık haberleri içinde yer aldığını söyleyen Sunal, bu haberlerle anılmasının kamuoyu nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini, aile huzurlarını bozduğunu ifade etti.

Ali Sunal'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi.