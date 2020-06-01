Aile kurumu tehdit altında! Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvası ders kitaplarında

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Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvası, şimdi de okul kitaplarında boy gösterdi. Devlet okullarının 9. sınıflarında okutulan Demokrasi ve İnsanla Hakları ders kitabına toplumsal cinsiyet eşitliği zırvasının sinsice yerleştirildiği ortaya çıktı. Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvasının Simone De Beauvoir’in “Kadın olunmaz kadın doğulur” sözüyle desteklendiği kitapta, genç nesiller, feminist fikirlerin tuzağına düşürülüyor. Kitapta erkeklerin kadın, kadınların ise erkek gibi yetiştirebildiği ifade edilerek sözde toplumsal cinsiyet eşitliğinin açık açık propagandası yapılıyor.

‘Evlilik’ yerine ‘birlikte yaşam’

Kitapta, toplumsal cinsiyet eşitliği rezaletinin yanı sıra evlilik kurumunun da hedef alındığı ortaya çıktı. Toplumun ahlaki yapısını ayakta tutan evlilik kavramının ‘birlikte yaşam’ şeklinde servis edildiği kitapta, gayrimeşru birliktelikler ve zina gençlerin gözünde meşrulaştırılıyor.

Büyük tepki yağıyor

Büyük infiale neden olan kitap toplumda sert eleştiriler alırken, tepki gösterenler arasında feminist fikirlere karşı büyük mücadele gösteren Yazar Sema Maraşlı da yer aldı. Sosyal medyadan hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu zırvaları okulda gençlere dikte etmek cahilliğin zirvesidir." diyen Maraşlı, "Kadına şiddeti göstermek için de kullanılan fotoğrafta genç bir kız var. Gençlere 'Kadınlar kadın olduğu için şiddete uğruyor' fikrini aşılamak cinsiyetçiliktir. Kadınları koruma maskesi ile sürekli bir erkek cinsiyeti aşağılanıyor. Oysa şiddeti doğuran pek çok etken var." İfadelerini kullandı. Maraşlı, ders kitabındaki bu rezaletin İstanbul Sözleşmesi'nin gereği olduğunu da sözlerini ekledi.