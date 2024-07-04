  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin, ABD'yi yağma yapmakla suçladı! Tahıl bile çalıyorlar

SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu

Ciner’in adamı “Portakal’ı soydu!” “Sen hangi sıfatla…”

Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor

Ankara'da sıcak anlar! Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!

Rus lider Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da bir arada: Suriye'deki gerilimi görüştüler

Petrol devi Suudi Arabistan açıkladı: Yeni petrol ve doğalgaz yatakları buldu!

Plan-S devrede! Yerli takım uyduları göreve hazır

Türk müteahhitleri fitili ateşledi! Karar çıktı!: Yurt dışında 7,6 milyar dolarlık iş hamlesi geldi
Yaşam Aile içi kavga kanlı bitti! Damat dehşet saçtı
Yaşam

Aile içi kavga kanlı bitti! Damat dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 02:29:00 -
Aile içi kavga kanlı bitti! Damat dehşet saçtı

Kırıkkale'de aile içi meseleden ötürü çıkan tartışmada kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakla yaralayan damat, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 182. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat H.D. ile kayınvalidesi İ.Y. ve kayınbabası M.Y. arasında aile içi meseleden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. bıçakla kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayarak evden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayın ardından kaçan H.D., Balışeyh ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23