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Aktüel Aile hekimlerinden risk grubundaki çalışanlara rapor uyarısı
Aktüel

Aile hekimlerinden risk grubundaki çalışanlara rapor uyarısı

İSTAHED Yönetim Kurulu: - "İdari izinle ilgili gerekli sağlık bilgileri ve belgeler, aile hekimliklerinden değil, yalnızca kişilerin kendi e-Nabız sistemlerinden alınabilir. Sağlık Bakanlığının bu konuda yeni bir kararı bulunmamaktadır. 2 Haziran 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda rapor verme görevi yoktur"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:39:43 -
Aile hekimlerinden risk grubundaki çalışanlara rapor uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), mevzuata göre risk grubundaki çalışanlara "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporunun aile hekimlerinden verilemediğini bildirdi.

İSTAHED Yönetim Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) açıklamasına istinaden yapılan "Risk grubundaki çalışanlar 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek. Kovid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla aile hekimliğinden alınacak 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek." haberine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, haberde yer alan "Aile hekimlerinden de raporun alınabileceği" ifadesinin halen mevcut mevzuatla ilgisi olmadığı, idari izinle ilgili gerekli sağlık bilgileri ve belgelerin aile hekimliklerinden değil, yalnızca kişilerin kendi e-Nabız sistemlerinden alınabildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığının bu konuda yeni bir kararı bulunmamaktadır. 2 Haziran 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda rapor verme görevi yoktur. Vatandaşlarımızın aile hekimlerimize bu konuda gereksiz başvuru yapması hem kendileri hem muayeneye gelen diğer hastalarımız ve aile sağlığı merkezi çalışanları ile gereksiz temasına yol açacaktır."

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