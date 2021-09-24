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Gündem Aile Hekimlerinden ‘bebeğe yanlışlıkla kovid aşısı yapıldığı’ iddialarına cevap!
Gündem

Aile Hekimlerinden ‘bebeğe yanlışlıkla kovid aşısı yapıldığı’ iddialarına cevap!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün, katıldığı televizyon yayınında, bir bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığını ve bebeğin tedavi için kendilerine getirildiği iddiası, Aile Hekimleri Federasyonu tarafından yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 20:25:00 -
Aile Hekimlerinden ‘bebeğe yanlışlıkla kovid aşısı yapıldığı’ iddialarına cevap!

Kurugöl’ün iddialarına tepki gösteren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok” dedi.

Söz konusu iddianın aşı farkındalığı konusunda toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti: "Bu iddia tamamen asılsız. Hocamızdan özür bekliyoruz. Başka bir konuyu anlatmak isterken konunun başka bir yöne çevrilmesi sonucu çok talihsiz bir açıklama olmuş. Biz insanları aşıya teşvik etmeye çalışırken toplumu olumsuz etkileyen böyle bir açıklamayla karşılaşmamız çok üzücü. Hocamızın bizlerden özür dilemesini istiyoruz."

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