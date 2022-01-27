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Yerel Aile faciası: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp intihar etti
Yerel

Aile faciası: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çocuklarının gözü önünde tabancanın tetiğine basan kişi, önce eşini sonra da kendini vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 19:33:00 - 2022-01-27 19:39:01
Aile faciası: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Tekirdağ Çorlu’da cinnet geçirdiği iddia kişi önce eşini sonra kendini vurdu.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Öksüzçeli Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yakınlarında kalan kişi cinnet geçirdi. Çocuklarının gözü önünde tabancanın tetiğine basan kişi, önce eşini sonra da kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İlker Ustaoğulları (27) olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Esra Ustaoğulları da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından İlker Ustaoğulları’nın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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