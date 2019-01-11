Aile düşmanı sapkın dernekler kapatılsın

Türk aile yapısını ve ahlaki normlarımızı dinamitleyen sapkın homolar, provokatif faaliyetlerine her gün bir yenisini ekledi. Alman Vakıfları, AB fonları ve Soros’un finansman desteğiyle devasa bir maddi kaynağa kavuşan sapkınlar, KAOS GL adı altında dernekleşerek hukuki bir statü de kazandı. Yasal zırha bürünmenin verdiği rahatlıkla devlet kurumlarına dahi sızan homolar, kamu düzenini sabote etti. Ülkemizdeki özgürlük ortamı ve yasal boşlukları istismar eden sapkın eşcinseller, gayri ahlaki tutumlarını topluma empoze etmek için olağanüstü gayret gösteriyor. Üniversitelerde ‘sunum’ bahanesiyle derslere giren, hukuk devletinin olmazsa olmazı barolarda örgütlenen, kampüslerde, ‘öğrenci kulübü’ adıyla ahlaksız faaliyetlere imza atan, MEB’in programlarını bile baltalayan homolardan hesap sorulamıyor. KAOS GL’nin Türkiye için bir tehdit haline geldiğini belirten duayen hukukçular, kapatılması gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

İvedilikle kapatılmalı

Milli Beka Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukukçu Hasan İlter, eşcinsel derneklerinin Türk toplum yapısını hedef aldıklarını kaydederek, “Yakın gelecekte yok olacaklarını anlayan Türk İslam düşmanları, uyuyan bütün hücrelerini uyandırdılar. Bütün güçleriyle Türk toplumunun ahlaki yapısını bozmak için uğraşıyorlar. Bu tür millet ve memleket düşmanları, hukukumuzdaki boşluklardan faydalanıp, açıkça örfümüzü, adetlerimizi gelenek ve göreneklerimize, hasılı Türk’ü Türk yapan bütün manevi değerlerimize fütursuzca saldırıyorlar” dedi.

Söz konusu derneklerin kapatılması gerektiğini belirten İlter, “Başta KAOS GL ve LGBTİ ve benzer isimdeki şer kuruluşları ivedilikle kapatılmalıdır. Bunların kapatılmasını gerektirecek hukuki ve cezai yaptırımlar kanunlarımızda mevcuttur. Bu sayede toplum yapımıza saldıranların imkanları ellerinden alınmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye için tehditler

Avukat Ali Oman Bağırgan, “KAOS GL ve türevleri yasal boşluklardan faydalanıyorlar. Bir çoğu dernek statüsünde. Yapılması gereken, bir an önce bunların dernek statüsü ellerinden alınmalı ve kapılarına kilit vurulmalıdır. Dernek zırhına bürünerek, her türlü provokatif eylemi rahatlıkla yapabilmektedirler. Buna seyirci kalmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Eşcinsel derneklerinin Türkiye için tehlike arz etmeye başladığını kaydeden Bağırgan, “Devletin bir görevi de vatandaşlarının ruhi ve ahlaki gelişimini korumaktır. Bu olgulara gelecek tehlikeleri savuşturmaktır. Ramazan ayında, yürüyüş gerçekleştirecek kadar provokatif yapıya sahip olan bu derneklerin kapatılmaması, daha büyük provokasyonlara da zemin hazırlayacaktır. Yargı buna müsaade etmemelidir. Türkiye aleyhine çalışan kurumlardan beslendikleri de zaten aşikardır” dedi.