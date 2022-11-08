Aile Destek Programı: Kasım ayı Sosyal Yardım ödemeleri 2022? Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırıldı! Sosyal yardım sorgulama ekranı!

Merakla beklenen aile destek ödemesi ilgili vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılın 11. ayının başlaması ile birlikte araştırmalarına hız veren ihtiyaç sahipleri, hak ettikleri ödemelerin ne zaman hesaplarına geçeceğini öğrenmek istiyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kasım ayı aile destek ödemelerinin 8 Kasım'da yapılacağını duyurdu. Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanacağı bildirilmişti. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte, Aile Destek Programı Kasım ödemeleri hakkında bilgiler...

İlk ödemeler Temmuz'da gerçekleştirilmiş ve daha sonra 450-600 TL olan destek ödemesi 850 TL-1250 TL'ye yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği" programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşa aktarılacak 3,2 milyar liranın bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayı içerisinde 2.1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.

Bu kapsamda vatandaşların hesaplarına ödemeler 8 Kasım'da yatırılacak.

E devlet aile destek ödeme bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal yardım SORGULAMA EKRANI için TIKLAYINIZ (Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama - e-Devlet Kapısı)

Aile destek programı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile destek programı parasını nereden alabilirim?

Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-devlet aile destek başvurusu: Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırıldı haberin detayları şöyle;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayı içerisinde 2.1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, Kasım ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 940 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kasım ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Gelir seviyesi belirli bir rakamın altında kalan vatandaşlar için koruyucu, önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesinin ürünü bu programlardan biri de 'Türkiye Aile Desteği'dir" dedi.

2,5 MİLYON VATANDAŞA 3,2 MİLYAR LİRA DESTEK

"Türkiye Aile Desteği" kapsamında 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira ödeneceğini duyuran Erdoğan şunları söyledi:

"Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacaktır. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2,1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülke çapında faaliyet gösteren binin üzerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza aktarılacak ek periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece kasım ayında bu vakıflarımıza aktarılan kaynak 900 milyon lirayı buldu. Böylece bu hafta içinde kısaca ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. İnşallah hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, soğukta değil, aynı zamanda ailesi içinde boynu bükük bırakmayacak bir anlayışla sosyal destek programlarımızı sürdüreceğiz."

Türkiye Aile Destek Programı nedir?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanan program.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ