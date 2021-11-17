Aile Destek Merkezi üniversiteye hazırlanıyorlar

Tuşba ilçesine bağlı İskele Aile Destek Merkezinin (ADEM), açtığı birbirinden farklı kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 10 farklı kursta yaklaşık 500 kursiyerin eğitim aldığı merkez, dershaneye gidemeyen veya evde ders çalışma imkanı olmayan öğrencileri de üniversiteye hazırlıyor.

Kurslarla ilgili açıklamada bulunan İskele Aile Destek Merkezi Müdürü Cemile Soysal, Tuşba Kaymakamlığının destekleriyle açılan merkezin yüzlerce kadına imkan sağladığını ifade ederek, “Merkezimizde okuma- yazma, giyim teknolojisi, kuaför, el sanatları gibi kursların yanında maddi imkanı olmayan kızlarımız için gelinlikler hazırladık. Tasarımları bana ait olan bu gelinlikleri, maddi durumu olmayan genç kızlarımıza hediye ediyoruz. Yine maddi durumu olmadığı için dershaneye gidemeyen öğrenciler için de üniversiteye hazırlık kursumuz var. Tuşba Kaymakamlığının destekleriyle açılan bu kursların kaynaklarını da yine biz veriyoruz. Kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kimi evde sıkıldığı için kimi meslek edinme için kimi ise psikolojik nedenlerden dolayı geliyor. 50 kursiyerle başladık şu anda yaklaşık 500 kursiyerimiz var” dedi.



Dönüşümlü olan kursların kadınlarda özgüven oluşturduğuna vurgu yapan Soysal, “Kadınlar, buraya geldikleri zaman özgüvenlerinin olduğunu söylüyorlar. Kadınlar burada hem sosyalleşiyor hem kendi ayakları üzerinde nasıl duracağını biliyor. Burada güzel bir aile ortamı oluşturduk. Onlar da mutlu biz de mutluyuz. Ben bu anlamda Tuşba Kaymakamı Furkan Duman başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ubeydullah Arvas’ a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okuma Yazma Eğitmeni Ceylan Atabay ise merkeze gelen kızları üniversiteye hazırladıklarını belirterek, “Buradaki öğrencilerimiz maddi imkansızlıklardan dolayı dershaneye gidemeyen, evde çalışma fırsatı bulamadığı için buradaki kurumu değerlendirmek isteyen öğrenciler. Bizde elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz . Kaynak ihtiyaçlarını temin ediyoruz. İyi bir artısı olacağına eminim” dedi.



Kurslara öğrencilerin severek geldiğini de sözlerine ekleyen Atabay, “Burada tarih dersi, dil bilgisi ve temel matematik derslerini veriyoruz. İnşallah ileriki süreçte bunu daha da genişleteceğiz. Öğrenciler severek geliyorlar ve severek geldikleri için ilerleme kaydediyorlar. Hem onlar mutlu oluyor hem de onlara yardımcı olduğumuz için, üretken olduğumuz için biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Maddi imkansızlıktan dolayı dershaneye gidemediklerini aktaran öğrenciler de, “Bazı derslere ihtiyacımız var. Eksiklerimizi burada gideriyoruz. Evde çalışmaktansa burası daha iyi, daha çok verim alıyorum. Gerek kaynak noktasında gerek diğer ihtiyaçlar noktasında burası yardımcı oluyor. Bu nedenle Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdiler.