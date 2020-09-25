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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili açıklama:
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili açıklama:

"Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 00:34:31 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon kanalında kimsesiz çocukları konu alan dizi filme ilişkin, "Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bir televizyon kanalında kimsesiz çocukları konu alan dizi ile ilgili açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

"Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimsesiz değildir." ifadesi kullanılan açıklamada, devletin ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber ettiği vurgulandı.

Açıklamada, dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemi hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığının görüldüğüne dikkati çekilerek, fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadelerin kamuoyu vicdanını yaraladığına işaret edildi.

Çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çeşitli mecralar aracılığı ile Bakanlığa ulaştırdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde, devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır.

Bu amaçla, ilk tanıtımın yayınlanmasının hemen akabinde, 21 Eylül 2020'de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK’e resmi yazı yazılmıştır. Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz."



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