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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı İŞKUR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım ilanları yayınlandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları (SYDV) bünyesinde işçi, perosnel ve memur alımları yapılacak. Aile Bakanlığı bizzat bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasıyla ASDEP kapsamında, işçi ve sözleşmeli personel olmak üzere 4 bin 321 personel alımı gerçekleştirileceğini duyuruldu. SYDV alımları ne zaman? SYDV alım ilanları, SYDV alımları başvurusu ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları başvuru şartları neler?

06 Eylül 2019 Cuma 17:15
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı İŞKUR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım ilanları yayınlandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları (SYDV) bünyesinde işçi, perosnel ve memur alımları yapılacak. Aile Bakanlığı bizzat bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasıyla ASDEP kapsamında, işçi ve sözleşmeli personel olmak üzere 4 bin 321 personel alımı gerçekleştirileceğini duyuruldu. SYDV alımları ne zaman? SYDV alım ilanları, SYDV alımları başvurusu ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: 4321 personel alınacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu. 

SYDV alım başvuru şartları neler?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Alım yapılacak pozison için belirtilen eğitim nitleiğini taşımak, 18 yaşını tamamlamış olmak, En az ilköğretim mezunu olmak gibi şartlar aranmakta. SYDV alımlarına başvurular İŞKUR e şube internet sitesinden açık iş ilanları üzerinden yapılmakta.

Kamuya KPSS en az 60 puan ile alım yapan kurumların sayısı arttı. Bu kapsamda memur ve personel alımı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları da bu ilanlar arasında yer alıyor.

SYDV alımları hangi illerde yapılacak?

Ordu Ünye SYDV : 1 Kişilik boşluk ile Büro Memuru alınacak.

Adana Seyhan SYDV: 2 büro görevlisi ve 2 sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacak.

Kastamonu İnebolu SYDV: 2 temizlik işçisi, 1 şoför alınıyor.

Konya Altınekin SYDV: 3 yaşlı ve engelli bakım personeli alınıyor.

Sivas Yıldızeli SYDV: İlkokul mezunu 2 kömür yükleme boşaltma işçisi alacak.

Kırklareli SYDV: 2 Yaşlı ve hasta bakım proje personeli alınacak.

Burdur Ağlasun SYDV 1 büro personeli alıyor.

SYDV başvuruları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:15
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