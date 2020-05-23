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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bugüne dek 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:47:30 -
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bugüne dek 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandığını bildirdi
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