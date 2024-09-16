Aile Bakanı Göktaş'tan müjde! Şehit ve gazilere jest: Şehit ve Gazi yakınları kurumlara atanacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ’ında yer aldığı 81 ilde 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamu kurumlarına atayacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Elazığ’ında yer aldığı 81 ile önemli bir müjde verdi. Göktaş, 18 Eylül tarihinde 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atanacağını duyurdu.

Bu atamalar, şehit yakınları ve gazilere sunulan desteklerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bakan Göktaş, bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu görevlerinde yer aldığını belirterek, 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel bu atamanın önemini vurguladı.