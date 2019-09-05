0553 313 94 23

AİÇÜ’de özel yetenek sınavları tamamlandı

.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:53
AİÇÜ’de özel yetenek sınavları tamamlandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 90 kişilik kontenjanı bulunan Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarına, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 643 aday başvurdu. Merkezi yerleşkedeki Eğitim Fakültesinde 2-5 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarında adaylar, kıyasıya yarıştı. Üç gün süren sınavlarda 338 adayın başvuru yaptığı Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 40, 305 adayın başvuru yaptığı Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında 50 aday kayıt yaptırmaya hak kazandı.


Yapılan özel yetenek sınavları ile ilgili açıklama yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Karabulut ayrıca sınavları başarı ile tamamlayan Eğitim Fakültesi dekanı ve hocaları ile jüri üyesi akademisyenlere teşekkür ederek, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde üniversitede eğitim alacak tüm öğrencileri tebrik ettiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:53
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adilcevaz’da tır sürüye çarptı
    1. Adilcevaz’da tır sürüye çarptı
    2. 2019 KYK burs başvuruları ne zaman?..
    3. "Amazon yangınları doğal sebeplerle..
    4. Tarihi eserlerle yakalandı
    5. Kızılcık nedir, nelere iyi gelir? |..
    6. OMÜ Vakfı Kolejinden miniklere..
    7. Gebze’de okullar yeni eğitim yılına..
    8. 14 Burda’da ‘Uğur Böceği İle Kara..
    9. Keşan dokumacısı Ayşe Saka "yılın..
    10. İmamoğlu makam aracı bulmayınca..
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. Çam fıstığının faydaları neler? Çam..
    13. MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy:
    14. Başkan Bayram zabıta personelini..
    15. Sultangazi’de kayan araç güvelik..
    16. Metal sektöründe meslekî yeterlilik..
    17. Diriliş Osman ne zaman hangi kanalda..
    18. Bedelli askerlik başvurusu nasıl..
    19. Bangladeş Büyükelçiliği'nden OSTİM..
    20. Balıkesirspor'da taraftara destek..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..