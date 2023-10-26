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Yerel Ahşap ev küle döndü
Yerel

Ahşap ev küle döndü

Yeniakit Publisher
2023-10-26 15:44:00 -
Ahşap ev küle döndü

Antalya, Serik'te yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi'nde meydana geldi. Olay sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında 3 arasöz, 1 tanker ve 3 itfaiye alevlere müdahale etti.
Ev sahipleri Hasan Ali Urlu ve eşi Fatmana Urlu'nun alevlerden etkilendiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Urlu çifti olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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