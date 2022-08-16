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Spor Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni genç yeteneği!
Spor

Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni genç yeteneği!

Trabzonspor'un yeni genç yeteneği Ahmetcan Kaplan kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-08-16 16:42:00 -
Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni genç yeteneği!

Trabzonspor'un yeni genç yeteneği Ahmetcan Kaplan kimdir?

Trabzonspor 'un Kayserispor'la oynadığı maça 11'de başlaması beklenen Ahmet Kaplan Bordo-Mavili ve Türk futbol severler tarafından araştırılıyor. Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni genç yeteneği Ahmetcan Kaplan hakkında bilinmeyen detaylar haberimizde...

Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında?

16 Ocak 2003 Trabzon doğumlu olan Ahmetcan 1.89 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Sol ayağını kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabiliyor.

İlk olarak 1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor Alt kadrosunda forma giyen futbolcu daha sonra Trabzonspor U16 takımına geçmiştir. 22 Ocak 2019 tarihinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor ile üç yıllık anlaşma imzalamıştır.

Genç savunmacı geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor U19 takımında forma giyiyordu. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez geçen hafta Alanyaspor karşısında Süper Lig'de Trabzonspor forması giydi.

 

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