Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak
Oyuncu ve Yazar Ahmet Yenilmez, yeniakit.com.tr canlı yayına katılarak Türkiye gündemini değerlendirecek.
Oyuncu ve Yazar Ahmet Yenilmez, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınına katılarak Türkiye gündemini değerlendirecek.
Bu akşam saat 22:30'da başlayacak olan 'Ülke Gündemi'ne bekleriz.
Yeni Akit YouTube kanalımız üzerinden göndereceğiniz soru ve yorumlarınızla sizler de yayınımıza katılabilirsiniz.
CANLI YAYIN LİNKİ:
https://www.youtube.com/watch?v=xPx2d0nHiEc&feature=youtu.be