  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası

Veysel Karani kıssası

Yakup Aleyhisselamın ricası

Habil ve Kabil kıssası

Lokman Hekim'in oğluna nasihatleri
için kalan
Gündem

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

Oyuncu ve Yazar Ahmet Yenilmez, yeniakit.com.tr canlı yayına katılarak Türkiye gündemini değerlendirecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:10:00 -
Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

Oyuncu ve Yazar Ahmet Yenilmez, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınına katılarak Türkiye gündemini değerlendirecek.

Bu akşam saat 22:30'da başlayacak olan 'Ülke Gündemi'ne bekleriz.

Yeni Akit YouTube kanalımız üzerinden göndereceğiniz soru ve yorumlarınızla sizler de yayınımıza katılabilirsiniz.

CANLI YAYIN LİNKİ:

https://www.youtube.com/watch?v=xPx2d0nHiEc&feature=youtu.be

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı