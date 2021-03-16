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Sağlık Ahmet Tezcan'dan Cuma namazı üzerinden iki yüzlü 'Audi' eleştirisi
Sağlık

Ahmet Tezcan'dan Cuma namazı üzerinden iki yüzlü 'Audi' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın danışmanı Ahmet Tezcan, kapının önüne konulduktan sonra görevde olduğu dönemde de var olan makam araçlarına yönelik eleştiride bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 20:37:00 -
Ahmet Tezcan'dan Cuma namazı üzerinden iki yüzlü 'Audi' eleştirisi

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Ahmet Tezcan, sosyal medya hesabından ikiyüzlü bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan 'kamu idarelerinde tasarruf' açıklaması

Ekonomik Reform Paketi’ni açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, israfın önüne geçmek amacıyla kamuda araç alımı ve kiralanmasının sınırlandırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kamu idarelerinde tasarrufu yansıtacak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda araç kiralanması, temsil ve karşılama gibi konulara sınırlama getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Tezcan'dan iki yüzlü paylaşım

Erdoğan’ın bu açıklamasına dair yapılan bir habere yorum yapan  Ahmet Tezcan iki yüzlü bir paylaşımda bulundu. Erdoğan’ın eski basın danışmanı Tezcan, “Pandemi yüzünden artık Cuma namazlarına da gidilmediği için de Audiler boşa çıktı.. Sınırlama kararı çok doğru...” ifadelerini kullandı.

Hükümete yönelik ‘Cuma namazı’ üzerinden ‘Audi’ eleştirisinde bulunan Tezcan’ın bu iki yüzlü ifadeleri, görevde bulunduğu dönemde bindiği ‘Audi’leri hatırlattı.

 

'Audilerle' Cuma namazına gidildiğine dair eleştiride bulunan Tezcan'ın kendi döneminde de var olan Audileri görevdeyken değil de görevden ayrıldıktan sonra dillendirmesi 'koltuk sevdalısı' olduğunu yeniden gösterdi.

Solak medyaya malzeme oldu

Kapının önüne konulduktan sonra hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Tezcan’ın açıklamaları solak medyaya da malzeme oldu.

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