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Ahmet Sula: Sanattaki en büyük iddiam insana dokunmak

Resim, şiir ve hat alanında açtığı sergilerle bilinen Polis Başmüffetişi Sula, 35'inci sergisini açmaya hazırlanıyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:07
Ahmet Sula: Sanattaki en büyük iddiam insana dokunmak

Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, "Sanattaki en büyük iddiam insana dokunabilmek. Çin ve Japonya gibi kültürleri, inançları bizden çok uzak olan ülkelerde bile bu dokunuşları görmek çok değerli." dedi.

Polis koleji eğitimiyle birlikte 35 yıldır emniyet teşkilatında yer alan 49 yaşındaki Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, mesleğindeki başarılarının yanı sıra ortaya koyduğu sanat eserleriyle de dikkati çekiyor.

Kariyerinde ağırlıklı olarak terörle mücadele ve istihbarat birimlerinde çalışan Sula, sanata olan ilgisini de hep sıcak tuttu. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olan Sula, resim ve hat eserlerinden oluşan sergilerini yurt içi ve dışında açtığı sergilerle sanatseverle buluşturuyor.

35. sergi Roma'da

Bugüne kadar 28'i yurt içi, 6'sı yurt dışı olmak üzere 34 sergi açan Sula, 35'inci sergisini nisan ayında Roma'da açmaya hazırlanıyor.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislik ve sanatı birlikte yürütebilmenin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarından kazandığı bütün meziyetleri güvenlik sektöründeki birikimiyle harmanladığını anlatan Sula, "Küresel bir tehdit olan terörizmle mücadele ettiğimiz çağda yaşıyoruz. 'Sanat silah, silah sanattır' böyle bir yolumuz var. Türkiye'nin farklı illerinde 28 kişisel sergim oldu. Özellikle doğu ve güneydoğu illerini tercih ettim. Yurt dışında da 6 sergi yaptık. Son sergiyi de Yunus Emre Enstitüsü ile Makedonya'da açtık. Yine enstitü ile Roma'ya gideceğiz. Sonrasında da Türk Cumhuriyetleri olacak." diye konuştu.

Sula, Allah'ın kendisine lutfettiği, devletin de verdiği mevki ile yeteneğini herkesle paylaşarak dünyaya sunmak istediğini vurguladı.

"Sanat bir amaç değil araç"

Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar aracılığıyla Türkiye'nin mücadelesini dünyaya anlatmak istediğini belirten Sula şunları kaydetti:

"Roma sergisiyle bunları hayata geçirmiş olacağız. Bu yüzden değerli. Sergilerime ülkemizden çok iyi tepkiler alıyorum. Sanattaki en büyük iddiam insana dokunabilmek. Çin ve Japonya gibi kültürleri inançları bizden çok uzak olan ülkelerde bile bu dokunuşları görmek çok değerli. Benim için sanatta iddia, bir felsefesinin olması ve insanı gaye edinmesi. Benim için sanat bir amaç değil araç. Bizim medeniyetimiz de insana, kalbine dokunmayı gerektiriyor."

Sula, insanların esere baktığında düşünüp duygulanmasını doğru bulduğunu, sergilerinde ağlayanları dahi gördüğünü dile getirdi.

Sergi, söyleşi gibi faaliyetlerle bugüne kadar 70 bin kişiye ulaştıklarını, bu seneki hedefinin ise 100 bin kişiyi aşmak olduğunu ifade eden Sula, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sergiler, söyleşilerde aslında Anadolu irfanını anlatıyoruz. Yunus Emre de 'Gelin tanış olalım. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz' diyor. İşte bu Anadolu irfanıdır. Bugün dünyanın açlığı bence insanlığa, vicdanadır. Bu topraklar bunların yeşerdiği yerlerdir. Bunlardan bahsedip bunları anlatacağız ki bizi daha iyi tanısınlar."

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:07
  1. el yazısı
  2. Muğla
  3. Polis Başmüfettişi Ahmet Sula
  4. resim
  5. sergi
  6. şiir
  7. Anadolu Ajansı

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