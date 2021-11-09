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Gündem Ahmet Şimşirgil'den kötü haber! Yusuf Kaplan duyurdu
Gündem

Ahmet Şimşirgil'den kötü haber! Yusuf Kaplan duyurdu

Ünlü tarihçi Ahmet Şimşirgil yeni tip koronavirüse yakalandı. Kötü haberi yazar Yusuf Kapkan duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 17:33:00 -
Ahmet Şimşirgil'den kötü haber! Yusuf Kaplan duyurdu

Ünlü tarihçi Ahmet Şimşirgil'in koronavirüs nedeniyle hasyaneye kaldırıldığı bildirildi. Haberi yazar Yusuf Kaplan verdi.

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Ahmet Şimşirgil koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son olarak ise Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in entübe edildiği duyuruldu. Ve ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in entübe edilmesi sonrası hayranları tarafından sosyal medyada paylaşımlar yapılarak gündem oluşturuldu. Özellikle de tarih severler dışında bürokrasi kanadı ve tanınmış isimlerden de Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile ilgili dua ve destek mesajları paylaşıldı!

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