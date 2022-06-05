Ahmet Şık ile Ahmet Küçükkaya birbirine girdi! 'Yıllardır yalan ve çamur çukurunda debelenen bir isim'

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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun çıkartmayı planladığı Halk Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ne Aykut Küçükkaya’yı getireceğini açıklaması, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tarafından tepki ile karşılandı.

Cafer Miroğlu'nun Twitter mesajını alıntılayan TİP'li Şık, "Cumhuriyet gazetesine yönelik kumpasta Alev Coşkun’la birlikte Saray'ın yalancı muhbiri, savcının yalancı tanığı olup iş arkadaşlarını koltuk sevdası uğruna hapse gönderen Aykut Küçükkaya mı İpekçi, Emeç, Mumcu’nun ruhunun taşıyıcısı olacak?" dedi.

'Yıllardır yalan ve çamur çukurunda debelenen bir isim'

Aykut Küçükkaya, TİP'li Ahmet Şık'ın iddiasına cevap verirken sert ifadeler kullandı. "Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Türk basın dünyasına yeni soluk getirecek günlük basılı gazeteyi bana emanet ettiğini dün açıkladı. Bu görevi büyük bir onurla, gururla yürüteceğim." diyen Küçükkaya, Ahmet Şık için, isim kullanmadan, "Mahiroğlu’nun açıklamasının ardından yıllardır yalan ve çamur çukurunda debelenen bir isim beni yine hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık'a hiç cevap vermediğini vurgulayan Aykut Küçükkaya, "Bugün yanıt vermemenin gerekçesi 28 yıl emek verdiğim Cumhuriyet’teki tüm çalışma arkadaşlarımın gerçeği bilmesiydi. Ancak 6 ay önce Cumhuriyet’ten istifa ettim. Ve artık yeni bir yola çıkıyorum. Bu yola çıkarken kimsenin 28 yıllık meslek hayatımı lekelemesine izin vermem." dedi.

Paylaşımında iktidarı da hedef alan Küçükkaya, TİP'li Şık'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olduğunu söylediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

AKP’nin Saray’ın Cumhuriyet’e yönelik operasyonu Ekim 2016’da yapılmış, Cumhuriyetçiler o tarihte gözaltına alınarak tutuklanmıştı. O dönem Cumhuriyetçileri savunan avukatlardan dosyadaki belgeyi istemiştim, tüm kamuoyu ile bu belgeyi paylaşıyorum. Benim Cumhuriyet çalışanı olarak ifadeye çağrılmam 2 Ocak 2017 tarihidir. Ben ne kadar büyük bir insanım ki geçmişe zaman yolculuğu yaparak 2-3 ay önce gözaltına alınan, tutuklanan Cumhuriyetçileri hapse attırmışım. Bir siyasi parti liderini mezhebiyle gündeme getiren kişi yalanıyla yalnızlaşmaya mahkûmdur.

Cafer Mahiroğlu, Aykut Küçükkaya'nın Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olacağını Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurmuştu:

Halk TV izleyicilerine çok yakında gazete çıkaracağımızı duyurmuştuk. Ruhunu Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumculardan alacak olan gazetemiz ete kemiğe büründü. Kaptan köşkü de İlhan Selçuk'un öğrencisi Aykut Küçükkaya 'ya emanet, Aykut da sizlere...