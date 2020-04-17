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Ahmet Özal’dan yeniakit.com.tr’ye flaş sözler: Turgut Özal'ın kabrinde bunu bulduk

Ahmet Özal, Gazeteci Mehmet Özmen’in moderatörlüğünde Youtube kanalımızda babası Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Babamın kabrinde zehir bulundu" dedi.

2020-04-17 22:01:00 - 2020-04-18 01:34:50
Ahmet Özal’dan yeniakit.com.tr’ye flaş sözler: Turgut Özal'ın kabrinde bunu bulduk

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Babasının ölümüne ilişkin konuşan Özal, "98 yılından beri üzerinde durduğum konuydu. Vefat ettikten sonra yaşadıklarımız vardı. Abdullah Gül döneminde bir rapor istendi. Şüpheli ölüm teşhisi koydular. Mezarını açmak istediler. Biz bunu istemedik. Adli Tıp yetkilisi bana şöyle dedi: 'İnsan beş sene sonra kemik olur' Mezar açılınca ceset ölmemişti. Zehirler vardı. O günlerde gece 1'de telefonum çaldı. Babamın götürüldüğü hastanein laboratuvar şefi aradı. Babanız buraya getirildiği sırada biz kanından aldık. Dilerseniz verebiliriz" dendi. "Biz istiyoruz" dedik. Sonra beş yıl orada kalan kanın döküldüğü şeklinde bir geri dönüş aldık. Yıllarca bunla uğraştık kimse ciddiye almadı bunları. Kabrinde de zehirler vardı. Zehirler bulundu. Hatta hemşireler bile kanında zehir olduğunu söyledi. Mahkeme sürecinde bu sulandırıldı" dedi.

Turgut Özal'a diktatör diyenleri eleştiren Özal, "Tek parti yönetimi her yerde vardır. Tek partinin başındaki diktatör olarak diyebilirler. Ama anayasaya bağlı, uygun hareket ediyorsanız kim ne derse desin. Ben diktatör diyenlere çok takılmıyorum" dedi.

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Yorumlar

yazıklar olsun

yeter artık 
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fikret yıldız

çok iyi konuşuyorsun 
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