Ahmet Olgun Bilecik’te sahne aldı

Bilecik Belediyesi tarafından ‘’Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikteyiz’’ adlı konserler kapsamında sahne alan sanatçı Ahmet Olgun, birbirinden güzel eseri Bilecikliler için seslendirdi.

Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konsere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, usta gitarist Ahmet Olgun ve ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Bilecik’te doğup büyüyen ve 30 yıla yakın zamandır müzikle iç içe olan sanatçı Ahmet Olgun ise Bilecik’te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin’e teşekkür etti.

Müzikle geçen 30’uncu yılını Bilecik’teki bir programla kutlamanın sevincini yaşadığını kaydeden sanatçı, Bilecik’e daha çok kez gelmek istediğini söyledi.

Öte yandan, Başkan Şahin de Bileciklileri birbirinden değerli sanatçılarla buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.