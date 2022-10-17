  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den saldırı sinyali

Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi

Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

Helenistik döneme ait Türkiye'den ilginç keşif! Kızılkule'nin önünde yosunların altından çıktı!

Milyonlarca sürücüye çok büyük şok! En yetkili isim “Maalesef” diyerek üzücü haberi verdi

Meraklı bekleyiş! Yağmur yağmazsa fiyatı fırlayacak

Çanakkale'de tarihi keşif! Kazdıkça fışkırıyor... 1600 yıllık
Spor Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael kararı!
Spor

Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael kararı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 15:34:00 -
Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael kararı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.

2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçının bitiş düdüğü ile Vodafone Park'taki siyah beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.

Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

"Fikrimde bir değişiklik yok"

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. . Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.

18 maçta 8 galibiyet aldı!

Trabzonspor maçı, Valerien Ismael'in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

 

 

İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!
İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!

Gündem

İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!

Beşşar Esed rejiminin ''İdlib'' oyunu deşifre oldu! Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler...
Beşşar Esed rejiminin ''İdlib'' oyunu deşifre oldu! Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler...

Dünya

Beşşar Esed rejiminin ''İdlib'' oyunu deşifre oldu! Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler...

ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor
ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor

Teknoloji

ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor

Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz
Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz

Dünya

Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz

Petrol üretiminde: Cezayir'den ''OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına'' destek geldi!
Petrol üretiminde: Cezayir'den ''OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına'' destek geldi!

Dünya

Petrol üretiminde: Cezayir'den ''OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına'' destek geldi!

İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazmış! İbn-i Sina'nın bitkisel, şifa veren tedavi yöntemleri
İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazmış! İbn-i Sina'nın bitkisel, şifa veren tedavi yöntemleri

Sağlık

İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazmış! İbn-i Sina'nın bitkisel, şifa veren tedavi yöntemleri

MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar
MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar

Medya

MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de
Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de

Dünya

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!
İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!

Ekonomi

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!
ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

Teknoloji

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23