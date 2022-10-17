Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael kararı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.

2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçının bitiş düdüğü ile Vodafone Park'taki siyah beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.

Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

"Fikrimde bir değişiklik yok"

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. . Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.

18 maçta 8 galibiyet aldı!

Trabzonspor maçı, Valerien Ismael'in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.