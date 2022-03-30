Ahmet Nur Çebi'den Trabzonspor açıklaması

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantının ardından açıklamada bulundu.

Toplantı için açıklama yapan Çebi, "Kulüpler Birliği'nde Tahkim Kurulu'nun kararı için görüş alış verişinde bulunuldu. Yayın ihalesi için kendi aramızda görüştük." dedi.

Ligdeki Trabzonspor karşılaşması için konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Trabzonspor maçı önemli, kazanmak zorundayız. Kendimizi şartlandırdık. Evet, Trabzonspor, iyi takım ama Beşiktaş'ın da çok iyi bir takım olduğunu herkes biliyor. Talihsizlikler oldu, bunun artık Trabzonspor maçında kırılacağını umuyorum. Beşiktaş'ın başarısını çok istiyorum. Yeni gelen hocanın yeni bir başlangıç yapma ihtimali çok kuvvetli. Değişik bir oyun seyredebiliriz, ben de merak ediyorum, herkes merak ediyor. Değişik bir oyun sonucunda bir galibiyetle geri dönmek isteğimiz." ifadelerini kullandı.