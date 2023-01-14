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Spor Ahmet Nur Çebi transferi resmen açıkladı! Sona gelindi...
Spor

Ahmet Nur Çebi transferi resmen açıkladı! Sona gelindi...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski golcüleri Aboubakar'ın transferinde sona yaklaştıklarını, transferlerin de yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:25:00 -
Ahmet Nur Çebi transferi resmen açıkladı! Sona gelindi...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski golcüleri Aboubakar'ın transferinde sona yaklaştıklarını, transferlerin de yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

Hollandalı yıldız Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından eski golcüleri Aboubakar'ı gündemine alan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Birçok kulübün peşinden koştuğu Kamerunlu golcüyle ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi.

"Aboubakar'da sona yaklaştık"

Aboubakar transferi hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Ben Aboubakar'a çok güveniyorum. Sergen hocanın sözleri kendi yorumu. Bizim için kendisini paralamadığı doğru ancak sakatlığını bahane edip sahaya çıkmamazlık yapmadı. Aboubakar transferinde sona yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Çebi, "Santrfor, orta saha ve stoper transfer, yapacağız. Bunlar yabancı olacak. 6 numaraya Türkiye'de oynayan yabancı bir oyuncu alacağız. İsim veremem." açıklamalarında bulundu.

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