Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan ve sağlığına kavuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kovid-19 testi bir kez daha pozitif çıktı. Peki, Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumu nasıl?

Ahmet Nur Çebi sağlık durumu nasıl? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında?

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz” denildi.

Ahmet Nur Çebi kimdir?

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da doğdu. Babası Yaşar Kaptan Çebi sanayici olduğu için aile 1964’te Karabük’e yerleşti. Çebi,1978 yılında TED Karabük koleji lisesinden mezun oldu. Ardından 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden diplomasını aldı. Ahmet Nur Çebi eğitimine yurtdışında da devam etti. Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Nur Çebi’nin 3 çocuğu vardır.