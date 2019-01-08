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Ahmet Minder kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı. 1999 yılında Fazilet Partisinden Güneysu Belediye Başkanlığına, 2014 seçimlerinde AK Parti Güneysu belediye başkanı olanAhmet Minder kimdir, Ahmet Minder nereli ve kaç yaşında? Ahmet Minder hangi görevlerde bulundu?

08 Ocak 2019 Salı 09:18
Ahmet Minder kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı. 1999 yılında Fazilet Partisinden Güneysu Belediye Başkanlığına, 2014 seçimlerinde AK Parti Güneysu belediye başkanı olan  Ahmet Minder kimdir, Ahmet Minder nereli ve kaç yaşında? Ahmet Minder hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Minder kimdir?

28 Mayıs 1961 tarihinde Rize Güneysu ‘da dünyaya gelen Ahmet Minder, ilk, orta ve lise eğitimini Rize ‘de tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Henüz öğrencilik yıllarındayken aktif olarak siyaset ile ilgilenen ve birçok vakıf ile derneklerde faaliyet gösteren Minder, mezun olduktan sonra öğretmenlik yapıp daha sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında görevine devam etti. 1999 yılında Fazilet Partisinden Güneysu Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Ardından 2004 ile 2009 yıllarında yapılan seçimlerde AK Partiden aday olan Ahmet Minder, başkanlık görevine devam etti. Başbakanlık Müşaviri olan Minder, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Personel Başkanı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası' dır. 

 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:18
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