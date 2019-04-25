Ahmet Kural-Sıla davasında gerekçeli karar açıklandı

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemenin karar verirken, bilimsel mütalaanın dikkat almadığını belirterek cezanın "hakaret" ve "tehdit" yönünden bozulmasını istedi. Bu arada davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcılık, mahkemenin karar verirken bilirkişi raporunu dikkat almadığını belirterek cezanın bozulmasını istedi.

Bilirkişi raporunda tanıkların verdiği ifadelerin doğru olamayacağına vurgu yapıldı. Olay gününde komşu dairede oturan tanık, Ahmet Kural'ın hakaret ve tehditlerini duyduğu yönünde ifade vermişti. Ölçümler yapan bilirkişi heyeti ise tanığın olası sesleri duymasının mümkün olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Savcılıktan yapılan itirazda, "Sanıklar vekillerin ve ilgili bilirkişiden özel olarak talep edilern ve dosya içerisine sunulan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr, Şaban Pusat, Dr. Öğr. Üy. Berna Bolat ve Dr. Yasin Karagöz tarafından tanzim edilen 28/11/2018 tarihli uzman görüşü/bilimsel mütalaada sonuç olarak; 1.5 metro, 3.6 ve 4.9 metre mesafedeki ölçüm noktalarından gerçekleştirilen dinlemelerde algılanabilir bir sesin duyulmadığı, cam üstten açıkken dahi anlamlandırılabilir bir sesin duyulmadığı, evin 3 katlı yapıya sahip olması, iyi izolasyonlu, doış kaplamalı bir yapıda olması ve fiziki yapısı sebebiyle ses enerjinin önemli ölçüde absorbe olması sebebiyle, evin dışından ve 1,5 metre, 3,6 metre ve 4,9 metre mesafeden dahi algılanabilir bir sesin duyulmasının oldukça güç olduğu" ifadelerine yer verildi.

Gerekçeli karar açıklandı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin

davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Ahmet Kural'a üç ayrı suçtan verilen 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasının gerekçesinde, taraflar arasında yaşanan tartışmada, Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'nu yaraladığı, bizzat olayı duyduğu anlaşılan tanığın beyanlarına göre "Seni öldürürüm. O.. dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor" şeklinde sözler söyleyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tamamlanan gerekçeli kararda, sanık Ahmet Kural'ın soruşturma aşamasındaki savunmasında, "O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimizin kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kez yere düştük" şeklinde beyanlarının yaralama suçuna yönelik ikrar (dolaylı anlatım) niteliğinde olduğu belirtildi.

"Yaralama suçu oluştuğundan şüphe duyulamayacağı"

Gerekçede, savcılıkça alınan Adli Tıp Kurumu'nun 1 Kasım 2018 tarihli raporunda, Sıla'nın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadan kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde, hafif nitelikte olacak şekilde yaralandığının belirtildiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporu, bu raporla örtüşen Sıla'nın anlatımları ve Sıla'nın anlatımlarını dolaylı olarak doğrulayan Kural'ın anlatımları göz önüne alındığında söz konusu raporun yaralama fiiline ilişkin Sıla'nın anlatımlarını doğruladığı, Kural'ın üzerine atılı 'yaralama' suçunun maddi ve manevi unsurları itibariyle oluştuğundan şüphe duyulmayacağı da gerekçeli kararda yer aldı.

Tanığın mesajlarına yer verildi

Ahmet Kural'ın, üzerine atılı "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarının oluşmadığı yönelik savunmalarının olduğu belirtilen gerekçeli kararda, suç tarihinden sonra ilk kez dinlenen ve olayı bizzat duyduğunu belirten tanık H.Z.T.'nin beyanında sanığın evinden tartışma sesleri gelmeye başladığını, bir kadınla tartıştığını, hatta kadına bazen tokat attıklarını duyduklarını fakat bunun Sıla olduğunu anlamadıklarını ve yine sanığın evinden "O.. seni öldüreceğim, dışarı çıkmayacaksın, sen dayak istiyorsun, bak şimdi neler oluyor" şeklinde sözler duyduklarını belirttiğine de kararda yer verildi. Tanığın doğrudan olayı duyan tanık olduğu ve olay esnasında arkadaşına attığı mesajlarında soruşturma aşamasında telefonu incelenerek tespit edildiği kaydedildi. Gerekçeli kararda, tanığın kendisine herhangi bir tarafından ulaşılmadan ve olayın olduğu saatlerde olduğu anlaşılan bir zaman diliminde olay ile ilgili paylaşım yaptığı göz önüne alındığında, beyanlarına mahkemece itibar edilmesi gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi.