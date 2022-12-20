  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan'ın yengesinin derdine bak sen! Hadi oradan be kadın
Medya

Ahmet Hakan'ın yengesinin derdine bak sen! Hadi oradan be kadın

Ahmet Hakan'ın yengesi Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası iktidara yeterince çullanılmadığından yakındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 13:20:00 -
Ahmet Hakan'ın yengesinin derdine bak sen! Hadi oradan be kadın

Ahmet Hakan'ın yengesi Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası iktidara yeterince çullanılmadığından yakındı.

Par, "Normal bir ülkede bu havanın bir hafta hatta bir ay sürmesi beklenirdi. Fakat ne olduysa oldu ve o dava unutulup muhalefet içindeki aday çekişmesi konuşulmaya başladı. Ve kimse kusura bakmasın lakin bu duruma bizzat iki Genel Başkan’ın ve yakın kurmaylarının verdiği mesajlar sebep oldu." diye yazdı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23