Ahmet Hakan'ın yengesinin derdine bak sen! Hadi oradan be kadın

Ahmet Hakan'ın yengesi Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası iktidara yeterince çullanılmadığından yakındı.

Par, "Normal bir ülkede bu havanın bir hafta hatta bir ay sürmesi beklenirdi. Fakat ne olduysa oldu ve o dava unutulup muhalefet içindeki aday çekişmesi konuşulmaya başladı. Ve kimse kusura bakmasın lakin bu duruma bizzat iki Genel Başkan’ın ve yakın kurmaylarının verdiği mesajlar sebep oldu." diye yazdı.