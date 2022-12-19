Ahmet Hakan'ın yengesi de sonunda topa girdi! Heh, bir sen eksiktin

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi durumunda "yedek aday" formülünün gündemde olduğunu belirtti.

HaberTürk yazarı Par, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle aldığı hapis cezasının kesinleşmesi olasılığına değindiği yazısında, özetle şunları kaydetti:

"İmamoğlu aday gösterilir mi, CHP ve 6’lı masadaki denge savaşları neye evrilir hakikaten öngörmek zor. Fakat 'İmamoğlu aday gösterildikten sonra ceza alırsa muhalefet adaysız kalır' riskine karşı halk arasında yaygın bir biçimde konuşulan bir çözüm var.

Özeti şu: İmamoğlu’nun yanında muhalefet bir de yedek aday göstermeli. Eğer İmamoğlu ceza alırsa o kişi muhalefetin ortak adayı olarak devreye girmeli. Ve o yedek aday en baştan 'İmamoğlu’nun başına bir şey gelmezse ben seçimden bir gün önce adaylıktan çekileceğim' diye söz vermeli. Böylelikle adaysız kalma riski bertaraf edilmiş olur."