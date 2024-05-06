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Medya Ahmet Hakan’dan “Temel Dede”ye gönderme! Karamollaoğlu çok sinirlenecek
Medya

Ahmet Hakan’dan “Temel Dede”ye gönderme! Karamollaoğlu çok sinirlenecek

Yeniakit Publisher
2024-05-06 17:10:00 -
Ahmet Hakan’dan "Temel Dede"ye gönderme! Karamollaoğlu çok sinirlenecek

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Ahlatlıbel” denildiğinde aklına gelenleri sıraladı. Hakan, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Ahlatlıbel” denildiğinde aklına gelenleri sıraladı. Hakan, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“- Saygısızca yaşanıp biten altılı masa olayı.

- Temel Dede, Babacan, Gültekin Bey’in kendinden emin halleri.

- Ahmet Davutoğlu’nun uzun ve sıkıcı siyasi analizleri.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Tek tek yazılıp çizilen yemek mönüleri.

- Büyük fiyaskoyla sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi.

- Meral Akşener’in hazin sonu.”

 

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