Ahmet Hakan’dan “Temel Dede”ye gönderme! Karamollaoğlu çok sinirlenecek
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Ahlatlıbel” denildiğinde aklına gelenleri sıraladı. Hakan, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Ahlatlıbel” denildiğinde aklına gelenleri sıraladı. Hakan, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:
“- Saygısızca yaşanıp biten altılı masa olayı.
- Temel Dede, Babacan, Gültekin Bey’in kendinden emin halleri.
- Ahmet Davutoğlu’nun uzun ve sıkıcı siyasi analizleri.
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- Tek tek yazılıp çizilen yemek mönüleri.
- Büyük fiyaskoyla sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi.
- Meral Akşener’in hazin sonu.”