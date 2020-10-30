Ahmet Hakan’dan TELE 1’in terbiyesizliğine sert tepki! "E çüş artık! E yuh artık!
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TELE 1 televizyonundaki rezilliği konu edindi. Hakan, program sunucu Musa Özuğurlu'nun, "Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" sözlerine, tepki gösterdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında TELE 1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu'nun, "Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" sözlerine, "E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!" diye tepki gösterdi.
Ahmet Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:
“PROVOKASYON” sözcüğü, içi boşaltılmış bir sözcüktür. Olur olmaz her durumda kullanıldığı için. Fakat şu olay, “provokasyon” sözcüğünün ete kemiğe bürünmüş halinden başka bir şey değil. TELE 1 adlı televizyon kanalının ekranında program yapan adamın birinin yaptığı yorum aynen şöyle:
Bu gözler çok provokasyon gördü ama...
“Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel’i rahatlıkla eleştirebiliyor.”
E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!
Bu gözler çok provokatör gördü ama provokasyonunu bu kadar göstere göstere yapanını görmedi.