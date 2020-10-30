  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ahmet Hakan’dan TELE 1’in terbiyesizliğine sert tepki! "E çüş artık! E yuh artık!
Gündem

Ahmet Hakan’dan TELE 1’in terbiyesizliğine sert tepki! "E çüş artık! E yuh artık!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TELE 1 televizyonundaki rezilliği konu edindi. Hakan, program sunucu Musa Özuğurlu'nun, "Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" sözlerine, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:27:00 -

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında TELE 1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu'nun, "Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" sözlerine, "E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!" diye tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“PROVOKASYON” sözcüğü, içi boşaltılmış bir sözcüktür. Olur olmaz her durumda kullanıldığı için. Fakat şu olay, “provokasyon” sözcüğünün ete kemiğe bürünmüş halinden başka bir şey değil. TELE 1 adlı televizyon kanalının ekranında program yapan adamın birinin yaptığı yorum aynen şöyle:

Bu gözler çok provokasyon gördü ama...

“Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel’i rahatlıkla eleştirebiliyor.”

E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!

Bu gözler çok provokatör gördü ama provokasyonunu bu kadar göstere göstere yapanını görmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MECNUN YILDIZ

ahmet hakan sevgi ve ilginize hayret...nedeyim farkınızı diğer medya ile sıfırladınız. selamlar...
  • Yanıtla

asim

terbiyesiz kendi yaptigini niye baskasinda ariyorsun.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...
Gündem

Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...

Kaçak elektrik kullanımının diğer illere göre yoğun olduğu Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a elektrik sağlayan Dicle ..
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
KKTC'nin ilk yerli otomobili test edildi
Dünya

KKTC'nin ilk yerli otomobili test edildi

KKTC'nin ilk yerli otomobili GÜNSEL'in ilk modeli B9 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından test edildi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay