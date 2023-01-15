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Medya Ahmet Hakan'dan olay Nureddin Nebati yazısı
Medya

Ahmet Hakan'dan olay Nureddin Nebati yazısı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmesinden izlenimlerini aktardı. Hakan, “Nebati’nin keyfi yerinde” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 12:13:00 -
Ahmet Hakan'dan olay Nureddin Nebati yazısı

 

 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmesinden izlenimlerini aktardı. Hakan, “Nebati’nin keyfi yerinde” dedi.

Hakan yazısında, “Nebati, enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte karamsarlığı üzerinden tamamen atmış. ‘Nasılsınız?’ diye sorduğumuzda ‘Keyfim yerinde’ diye cevap verdi. Gerçekten de gözlerindeki o meşhur ışıltı yeniden belirmişti.” ifadesini kullandı.

 

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Sayın Hakan, enflasyonun düştüğü yerde nasıl 150 lira olan et 170 lira oluyor?, Ankara belediyesi ulaşıma nasıl % 45 zam yapıyor? buna benzer örnekler çoğaltılır, bakanın gözündeki ışıltıyı, halk olarak bizde görmek isteriz.
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