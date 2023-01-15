Ahmet Hakan'dan olay Nureddin Nebati yazısı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmesinden izlenimlerini aktardı. Hakan, “Nebati’nin keyfi yerinde” dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmesinden izlenimlerini aktardı. Hakan, “Nebati’nin keyfi yerinde” dedi.
Hakan yazısında, “Nebati, enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte karamsarlığı üzerinden tamamen atmış. ‘Nasılsınız?’ diye sorduğumuzda ‘Keyfim yerinde’ diye cevap verdi. Gerçekten de gözlerindeki o meşhur ışıltı yeniden belirmişti.” ifadesini kullandı.